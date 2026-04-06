Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роскомнадзор: число хакерских атак выросло после блокировки Telegram

В России число DDoS-атак выросло в десятки раз после появления в СМИ сообщений о возможной блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщило РИА Новости 6 апреля со ссылкой на Роскомнадзор.

Отмечается, что ранее в среднем за неделю фиксировалось около 350 атак. Однако с 26 февраля среднее значение увеличилось до 949. Аналитики Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования отмечают прямую зависимость числа кибератак от информационной повестки.

Напомним, что некоторые депутаты ранее анонсировали полный отказ от мессенджера с 1 апреля. Тем не менее, от официальных заявлений о блокировке Telegram в Роскомнадзоре воздержались, отметив, что ограничивают его работу из-за несоблюдения российских законов.

Ранее также глава Минцифры Максут Шадаев заявил о том, что в ведомстве против введения административной ответственности за использование жителями VPN.