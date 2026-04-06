Суд признал банкротом экс-бенефициара банка «Югра» Хотина

Арбитражный суд Москвы по заявлению Альфа-банка признал банкротом бывшего бенефициара банка «Югра» Алексея Хотина, ранее осужденного за растрату, и ввел процедуру реализации его имущества, передает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Суд включил в реестр требований кредиторов задолженность Хотина перед Альфа-банком примерно на 45,7 млрд руб. основного долга и более 45,1 млрд руб. неустойки.
Финансовым управляющим утвержден арбитражный управляющий Владимир Хмелев из ассоциации «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса». Отчет управляющего назначен на 6 октября.
