Япония ужесточит правила получения ВНЖ для иностранных сотрудников

Правительство Японии ужесточает процедуру проверки получения вида на жительство для иностранных сотрудников корпораций, приезжающих в страну, сообщает медиагруппа Nikkei.
В апреле иммиграционная служба начала пересмотр заявок на получение одного из таких видов на жительство — «внутрикорпоративный перевод». В частности, потребуется предоставление документов, касающихся компании, в которой заявитель работал до приезда в Японию, а также подробная информация о его фактическом опыте работы.
Сообщается, что работодатели будут обязаны подтвердить предыдущий опыт работы сотрудника до его прибытия в Японию. Кроме того, необходимо будет предоставить данные о страховании и проверить налоговые ведомости.
Япония с 1 апреля ужесточила правила получения гражданства, увеличив минимальный срок проживания в стране до 10 лет. При рассмотрении заявок также учитывается «совместимость с японским обществом». Также власти страны Япония рассматривают предложение об ужесточении требований к уровню дохода для получения постоянного вида на жительство.
Кроме того, как писало Kyodo, правительство планирует ввести обязательное подтверждение уровня владения языком для иностранных соискателей рабочих виз.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.