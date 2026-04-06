Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Япония ужесточит правила получения ВНЖ для иностранных сотрудников

Правительство Японии ужесточает процедуру проверки получения вида на жительство для иностранных сотрудников корпораций, приезжающих в страну, сообщает медиагруппа Nikkei.

Источник: РБК

В апреле иммиграционная служба начала пересмотр заявок на получение одного из таких видов на жительство — «внутрикорпоративный перевод». В частности, потребуется предоставление документов, касающихся компании, в которой заявитель работал до приезда в Японию, а также подробная информация о его фактическом опыте работы.

Сообщается, что работодатели будут обязаны подтвердить предыдущий опыт работы сотрудника до его прибытия в Японию. Кроме того, необходимо будет предоставить данные о страховании и проверить налоговые ведомости.

Япония с 1 апреля ужесточила правила получения гражданства, увеличив минимальный срок проживания в стране до 10 лет. При рассмотрении заявок также учитывается «совместимость с японским обществом». Также власти страны Япония рассматривают предложение об ужесточении требований к уровню дохода для получения постоянного вида на жительство.

Кроме того, как писало Kyodo, правительство планирует ввести обязательное подтверждение уровня владения языком для иностранных соискателей рабочих виз.

