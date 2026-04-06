Все билеты на матч воронежского «Факела» с «Родиной» разобрали в первый день продаж

6 апреля стартовала продажа билетов на домашний матч воронежского «Факела» против московской «Родины» в рамках 28-го тура первой лиги по футболу. Встреча пройдет на «Маршакане» 13 апреля, начало в 19:45.
Впрочем, тем, у кого нет абонементов, уже не удастся попасть на игру. Поступившие в свободную продажу билеты раскупили за считанные часы.
Отметим, что для посетителей стадион «Факела» на улице Писателя Маршака в день матча откроется с 17:45.
Напомним, что после 27 туров «огнеопасные» единолично лидируют с 29 баллами. «Родина» идет второй с отставанием в семь очков. Для возвращения в РПЛ воронежцам в оставшихся семи турах хватит 11 баллов.