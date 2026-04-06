Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все билеты на матч воронежского «Факела» с «Родиной» разобрали в первый день продаж

Игра двух лидеров первой лиги вызвала повышенный интерес публики.

6 апреля стартовала продажа билетов на домашний матч воронежского «Факела» против московской «Родины» в рамках 28-го тура первой лиги по футболу. Встреча пройдет на «Маршакане» 13 апреля, начало в 19:45.

Впрочем, тем, у кого нет абонементов, уже не удастся попасть на игру. Поступившие в свободную продажу билеты раскупили за считанные часы.

Отметим, что для посетителей стадион «Факела» на улице Писателя Маршака в день матча откроется с 17:45.

Напомним, что после 27 туров «огнеопасные» единолично лидируют с 29 баллами. «Родина» идет второй с отставанием в семь очков. Для возвращения в РПЛ воронежцам в оставшихся семи турах хватит 11 баллов.