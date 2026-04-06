Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным ДК в Дивеевском районе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жителей села Суворово и деревни Лихачи Дивеевского района Нижегородской области. Люди жалуются на отсутствие нормального дома культуры.
Как сообщили в ведомстве, здание местного ДК было построено в 1973 году. Капитального ремонта в нём не проводилось долгие годы, и в 2020 году строение признали аварийным и закрыли. В качестве альтернативы жителям предложили одноэтажное деревянное помещение на территории местной школы, которое совершенно не приспособлено для проведения концертов, праздников и других культурно-досуговых мероприятий.
Несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции, проблему так и не решили: ремонт аварийного здания не начат, новое не построено. Ранее эта ситуация уже освещалась в интернете.
Следственное управление СК России по Нижегородской области проводит процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину доложить о её предварительных и окончательных результатах. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.