На Дону утвердили мировое соглашение по делу о вывозе зерна. Детали рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора.
Ответчиком по делу выступал индивидуальный предприниматель, который с 2023 года систематически осуществлял вывоз зерна из карантинной зоны без необходимых документов. В результате продукция не проходила лабораторные исследования, а её качество не подвергалось оценке.
Только в 2025 году с нарушением установленных требований было вывезено более 940 тонн зерна. Несмотря на направленные предпринимателю предостережения, нарушения продолжались. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать нарушителя соблюдать действующие правила.
В ходе рассмотрения дела стороны пришли к мировому соглашению. Суд его утвердил. Предприниматель обязался впредь оформлять карантинные сертификаты и не допускать нарушений законодательства.