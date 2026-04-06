Под Волгоградом УК оштрафовали за теплую воду

Вынесенное ранее постановление Госжилнадзора в отношении управляющей организации ООО «УК Уют» оставлено без изменений арбитражным судом Волгоградской области. Как сообщили в органе исполнительной власти, поводом для наказания управляющей компании стала жалоба жильцов одной из квартир дома № 13 по улице Нефтяников в рабочем поселке Городище Волгоградской области на недостаточно горячую воду.

Выяснилось, что температура коммунального ресурса по горячему водоснабжению в подающем трубопроводе системы горячего водоснабжения на вводе в многоквартирный дом составляла +64,8°С. При этом в точке водоразбора в помещении квартиры потребителя она была уже ниже — в санитарном узле +58,7°С, на кухне +54,7°С. Такие параметры не соответствует требованиям действующего законодательства, подчеркнули в ведомстве. В частности, температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60  и не выше 75 .

По данному факту в отношении УК было возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого организация была оштрафована.

Добиться отмены штрафа в суде коммунальщикам не удалось. Судебный акт вступил в законную силу.