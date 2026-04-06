Ремонт путепровода возле деревни Лукино в Подмосковье завершат в 2026 году

Сейчас на объекте работают 8 единиц спецтехники.

Реконструкцию путепровода возле деревни Лукино в Подмосковье планируют завершить к сентябрю 2026 года. Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Специалисты, демонтировав старое мостовое сооружение, уже соорудили капитальные опоры для нового путепровода. Сейчас на объекте работают 38 мостовиков и восемь единиц спецтехники: идет устройство грунтовой стенки за третьей опорой и укрупненная сборка металлоконструкций главных балок на стапеле», — прокомментировал глава министерства Марат Сибатулин.

Путепровод связывает деревни Лукино, Васильевское и Съяново-1. Также по нему можно выехать на Симферопольское шоссе и Старое Симферопольское шоссе в сторону города Серпухова.

Во время ремонта на переправе полностью заменят конструкции пролетного строения, опор и сопряжений, укрепят откосы, уложат покрытие проезжей части, обустроят тротуары, лестничные сходы и подходы к ним. Также будет проведена реконструкция дождевой канализации и установлены перильные барьерные ограждения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.