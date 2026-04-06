За 3 года в театральных кружках Москвы увеличилось число участников

Количество участников театральных кружков в Москве выросло более чем на 10% за три года. Подобные программы дополнительного образования реализуются в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
В Москве работают почти четыре тысячи секций театрального искусства. В них занимаются около 70 тысяч школьников и учащихся колледжей.
«Москва создает условия для учащихся, увлеченных театральным искусством. В новых и реконструированных школах обустроены залы с профессиональным световым и звуковым оборудованием, где ребята могут репетировать и ставить полноценные спектакли. Для педагогов, которые руководят школьными театрами, проводят встречи с деятелями культуры, где они обсуждают особенности создания постановок и методы работы с юными актерами», — отметили в пресс-службе департамента.
Занятия в театральных кружках и студиях позволяют детям преодолеть страх перед публичными выступлениями. Ребята учатся убедительно говорить и четко формулировать мысли, что придает им уверенность у школьной доски. Кроме того, такие занятия являются мощным инструментом для социализации.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.