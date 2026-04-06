В Ивановской области введут квоты на трудоустройство участников СВО

Обязательные квоты на трудоустройство участников СВО установят на территории Ивановской области с 1 сентября 2026 года. Такие меры поддержки соответствуют целям нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном комитете по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции.
Новый закон, принятый в регионе, устанавливает квоты для приема на работу участников СВО в размере 1% от среднесписочной численности работников на предприятиях и в организациях с численностью сотрудников свыше 100 человек. Такие же требования относятся к органам государственной власти Ивановской области и местного самоуправления.
Правила начнут действовать с 1 сентября. Это позволит работодателям подготовиться к изменениям и создать необходимые условия для трудоустройства участников СВО. Действие нового закона затронет более 350 работодателей Ивановской области.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.