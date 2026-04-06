Как написать заявление в полицию: в отделении, онлайн или по телефону

В материале рассказываем, когда нужно подавать заявление, как правильно его составить и что ждать после обращения в полицию.
Когда нужно писать заявление в полицию
Заявление в полицию следует подавать в случае, если вы стали жертвой преступления или стали свидетелем правонарушения. Обращение может быть связано с:
- кражей или грабежом;
- насилием или угрозами;
- мошенничеством;
- повреждением имущества;
- нарушениями общественного порядка;
- поступлением угроз;
- желанием сообщить о готовящемся правонарушении.
Если сомневаетесь, куда стоит обратиться — в Следственный комитет, прокуратуру или к приставам, пишите обращение сначала в полицию. Там разберутся и, в случае надобности, перенаправят документ в нужное ведомство.
Где и как можно подать заявление в полицию
Заявление в полицию можно подать несколькими способами.
Лично в отделении полиции
Подать заявление можно непосредственно в ближайшем отделении полиции, где вам помогут с оформлением и регистрацией. Документ необходимо составить на месте по образцу.
Его обязаны принять — отказ грозит сотруднику полиции увольнением. Ручку и бланк выдает дежурный, ему же необходимо отдать заполненный вами образец. Он, в свою очередь, должен выписать вам талон, свидетельствующий о внесении заявления в книгу учета.
По телефону
Можно также позвонить по номеру 02 и сообщить о правонарушении дежурному. Лучше делать это спокойно, с указанием адреса, обстоятельств и данных для получения обратной связи. Помните, что по ст. 141 УПК РФ анонимное заявление не может служить основанием для возбуждения уголовного дела (исключение — сообщение о готовящемся теракте).
При этом ваше устное обращение все равно обязаны внести в бумажный протокол. Позже вам необходимо будет его подписать. На практике возможны случаи, когда готовый документ вам передаст участковый.
При этом вызов полиции по телефону не обязательно приводит к возбуждению дела. Например, приехавшие на вызов сотрудники МВД могут не обнаружить состава преступления. Но они в любом случае обязаны отреагировать на ваше обращение и разобраться в ситуации.
Онлайн
Раньше можно было подать заявление через Госуслуги, но сегодня эта функция больше не активна. На сайтах региональных МВД также пишут, что согласно ч. 1 ст. 474.2 УПК РФ заявления о преступлении не могут быть поданы в форме электронного документа.
При этом сохраняется возможность подать в органы внутренних дел онлайн-обращение. Для этого необходимо перейти в соответствующий раздел, ознакомиться с информацией и зарегистрироваться через Госуслуги. Также потребуется пройти процедуру идентификации и указать адрес электронной почты.
Как правильно написать заявление в полицию
Чтобы заявление было принято и зарегистрировано, важно правильно его составить. Существуют основные требования.
1. Введение. Укажите здесь свои данные — фамилию, имя, отчество, адрес проживания, контактный телефон. Но перед этим не забудьте прописать, на чье имя составляется заявление — обычно это начальник местного отделения органов, но точнее здесь подскажет принимающий бумагу дежурный.
2. Описание ситуации. Подробно и в свободной форме изложите факт правонарушения или преступления. Укажите, что именно произошло, когда и где.
3. Доказательства. Если у вас есть доказательства (свидетели, документы, фотографии), обязательно укажите и их.
4. Формулировка просьбы. Четко пропишите, что вы хотите от полиции — например, провести проверку, возбудить уголовное дело или принять другие меры.
5. В конце укажите дату, инициалы и подпись с расшифровкой. Также вам будет необходимо расписаться напротив строки о том, что вы уведомлены об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.
Пример заявления:
20 марта 2026 года я находился в парке Ленина рядом с домом по адресу ул. Пушкина, д. 10. На несколько минут я отвлекся — велосипед при этом прислонил к дереву позади себя. Обернувшись, я обнаружил, что велосипед пропал. В подтверждение своих слов прилагаю фотоснимок места происшествия, а также фото велосипеда.
Сроки подачи заявления в полицию
Законодательно не установлен конкретный срок, в течение которого необходимо подать заявление в полицию после совершения преступления или административного правонарушения. Обратиться в правоохранительные органы можно в любое время после того, как стало известно о нарушении прав.
Однако чем быстрее заявитель сообщит о происшествии, тем выше шансы на успешное расследование и привлечение виновных к ответственности.
Что происходит после подачи заявления в полицию и сколько оно рассматривается
После подачи заявления полиция обязана его зарегистрировать. В течение трех суток в ведомстве должны провести предварительную проверку и решить, возбуждать ли по итогу уголовное дело. Если требуется дополнительная проверка или уточнение обстоятельств, этот срок могут увеличить — сначала до 10 дней, а в отдельных случаях и до месяца.
Если по результатам проверки будут установлены признаки преступления, то возбуждается уголовное дело. В противном случае заявление могут отклонить.
В случае, когда заявление было подано в письменной форме или был составлен протокол о принятии устного обращения, вы обязаны получить уведомление о результатах проверки. При отказе или отсутствии обратной связи вы вправе обратиться с жалобой в прокуратуру.
Вопросы и ответы
Собрали несколько неочевидных вопросов по теме.
Можно ли не указывать в заявлении адрес и другие личные данные?
По закону заявление без имени, фамилии, отчества, адреса и почты для обратной связи считается анонимным. Такие «анонимки» не рассматриваются и не служат основанием для возбуждения уголовного дела.
Что будет за заведомо ложный донос?
Если вы с помощью заявления в полицию решили отомстить знакомым и в органах это выяснили, высоки шансы, что вас привлекут к уголовной ответственности.
В случае же, если вы заподозрили кого-то в совершении преступления и сообщили о возможном противоправном деянии без перечисления ложных фактов, уголовная ответственность не предусмотрена. Например, если вы заметили, как неизвестный забыл сумку в метро — можно сообщить об этом в полицию, не утверждая, что внутри находится бомба.