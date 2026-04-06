Как написать заявление в полицию: в отделении, онлайн или по телефону

Если вы столкнулись с правонарушением или преступлением, важно вовремя обратиться в полицию. Грамотно написанное заявление — это первый шаг к защите прав и интересов.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Женщина звонит в полицию, чтобы узнать, как писать заявление
Источник: Unsplash

В материале рассказываем, когда нужно подавать заявление, как правильно его составить и что ждать после обращения в полицию.

Когда нужно писать заявление в полицию

Заявление в полицию следует подавать в случае, если вы стали жертвой преступления или стали свидетелем правонарушения. Обращение может быть связано с:

  • кражей или грабежом;
  • насилием или угрозами;
  • мошенничеством;
  • повреждением имущества;
  • нарушениями общественного порядка;
  • поступлением угроз;
  • желанием сообщить о готовящемся правонарушении.

Если сомневаетесь, куда стоит обратиться — в Следственный комитет, прокуратуру или к приставам, пишите обращение сначала в полицию. Там разберутся и, в случае надобности, перенаправят документ в нужное ведомство.

Где и как можно подать заявление в полицию

Заявление в полицию можно подать несколькими способами.

Лично в отделении полиции

Подать заявление можно непосредственно в ближайшем отделении полиции, где вам помогут с оформлением и регистрацией. Документ необходимо составить на месте по образцу.

Его обязаны принять — отказ грозит сотруднику полиции увольнением. Ручку и бланк выдает дежурный, ему же необходимо отдать заполненный вами образец. Он, в свою очередь, должен выписать вам талон, свидетельствующий о внесении заявления в книгу учета.

По телефону

Можно также позвонить по номеру 02 и сообщить о правонарушении дежурному. Лучше делать это спокойно, с указанием адреса, обстоятельств и данных для получения обратной связи. Помните, что по ст. 141 УПК РФ анонимное заявление не может служить основанием для возбуждения уголовного дела (исключение — сообщение о готовящемся теракте).

При этом ваше устное обращение все равно обязаны внести в бумажный протокол. Позже вам необходимо будет его подписать. На практике возможны случаи, когда готовый документ вам передаст участковый.

При этом вызов полиции по телефону не обязательно приводит к возбуждению дела. Например, приехавшие на вызов сотрудники МВД могут не обнаружить состава преступления. Но они в любом случае обязаны отреагировать на ваше обращение и разобраться в ситуации.

Онлайн

Раньше можно было подать заявление через Госуслуги, но сегодня эта функция больше не активна. На сайтах региональных МВД также пишут, что согласно ч. 1 ст. 474.2 УПК РФ заявления о преступлении не могут быть поданы в форме электронного документа.

При этом сохраняется возможность подать в органы внутренних дел онлайн-обращение. Для этого необходимо перейти в соответствующий раздел, ознакомиться с информацией и зарегистрироваться через Госуслуги. Также потребуется пройти процедуру идентификации и указать адрес электронной почты.

Как правильно написать заявление в полицию

Чтобы заявление было принято и зарегистрировано, важно правильно его составить. Существуют основные требования.

1. Введение. Укажите здесь свои данные — фамилию, имя, отчество, адрес проживания, контактный телефон. Но перед этим не забудьте прописать, на чье имя составляется заявление — обычно это начальник местного отделения органов, но точнее здесь подскажет принимающий бумагу дежурный.

2. Описание ситуации. Подробно и в свободной форме изложите факт правонарушения или преступления. Укажите, что именно произошло, когда и где.

3. Доказательства. Если у вас есть доказательства (свидетели, документы, фотографии), обязательно укажите и их.

4. Формулировка просьбы. Четко пропишите, что вы хотите от полиции — например, провести проверку, возбудить уголовное дело или принять другие меры.

5. В конце укажите дату, инициалы и подпись с расшифровкой. Также вам будет необходимо расписаться напротив строки о том, что вы уведомлены об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Заявление в полицию, образец
Источник: МВД России

Пример заявления:

20 марта 2026 года я находился в парке Ленина рядом с домом по адресу ул. Пушкина, д. 10. На несколько минут я отвлекся — велосипед при этом прислонил к дереву позади себя. Обернувшись, я обнаружил, что велосипед пропал. В подтверждение своих слов прилагаю фотоснимок места происшествия, а также фото велосипеда.

Сроки подачи заявления в полицию

Законодательно не установлен конкретный срок, в течение которого необходимо подать заявление в полицию после совершения преступления или административного правонарушения. Обратиться в правоохранительные органы можно в любое время после того, как стало известно о нарушении прав.

Однако чем быстрее заявитель сообщит о происшествии, тем выше шансы на успешное расследование и привлечение виновных к ответственности.

Что происходит после подачи заявления в полицию и сколько оно рассматривается

После подачи заявления полиция обязана его зарегистрировать. В течение трех суток в ведомстве должны провести предварительную проверку и решить, возбуждать ли по итогу уголовное дело. Если требуется дополнительная проверка или уточнение обстоятельств, этот срок могут увеличить — сначала до 10 дней, а в отдельных случаях и до месяца.

Если по результатам проверки будут установлены признаки преступления, то возбуждается уголовное дело. В противном случае заявление могут отклонить.

В случае, когда заявление было подано в письменной форме или был составлен протокол о принятии устного обращения, вы обязаны получить уведомление о результатах проверки. При отказе или отсутствии обратной связи вы вправе обратиться с жалобой в прокуратуру.

Вопросы и ответы

Собрали несколько неочевидных вопросов по теме.

Можно ли не указывать в заявлении адрес и другие личные данные?

По закону заявление без имени, фамилии, отчества, адреса и почты для обратной связи считается анонимным. Такие «анонимки» не рассматриваются и не служат основанием для возбуждения уголовного дела.

Что будет за заведомо ложный донос?

Если вы с помощью заявления в полицию решили отомстить знакомым и в органах это выяснили, высоки шансы, что вас привлекут к уголовной ответственности.

В случае же, если вы заподозрили кого-то в совершении преступления и сообщили о возможном противоправном деянии без перечисления ложных фактов, уголовная ответственность не предусмотрена. Например, если вы заметили, как неизвестный забыл сумку в метро — можно сообщить об этом в полицию, не утверждая, что внутри находится бомба.