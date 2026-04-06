Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

О резком похолодании предупредили в Волгоградском ЦГМС

Во вторник ожидаются кратковременные дожди, ветер поднимется местами до 15−20 метров в секунду.

В Волгоградской области резко похолодает в ночь на вторник, 7 апреля. По данным регионального ЦГМС, температура опустится до +3…+8º, а при прояснении — до 0º, в областном центре — до +6…+8º.

Во вторник ожидаются кратковременные дожди, ветер поднимется местами до 15−20 метров в секунду. Температура будет держаться в районе +11…16º, а в среду — в районе +8…+13º, кроме дождей обещают и грозы.

В четверг, 9 апреля, ветер поутихнет, но теплее не станет.

В мэрии Волгограда 6 апреля сообщили об отключении отопления с этого дня.