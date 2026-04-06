Почему в Волгограде массово закрывают популярные магазины одежды

— Наш магазин располагается на первом этаже, и во время концертов или других мероприятий, которые проходят в торговом центре практически каждые выходные, люди действительно к нам заходят. Однако количество посетителей идет вразрез с числом покупок. В большинстве случае волгоградцы либо просто присматриваются, либо заходят в примерочную, фотографируют артикул понравившейся им вещи и ищут ее на маркетплейсе. И, в принципе, здесь все очевидно — товар, который в нашем магазине стоит пять тысяч рублей, они с большой долей вероятности найдут тысячи за три. Не нужно ни сезонных распродаж, ни даже нашумевших «черных пятниц». Из-за такого мощного давления онлайн-магазинов на наших глазах падали даже те сети, которые выдержали время пандемии и справились с последствиями санкций… — рассказывает администратор одного из крупных сетевых магазинов, работающего в ТРЦ «Мармелад».