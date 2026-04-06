Оценка за поведение в российских школах будет трёхбалльной

Шкала включает категории: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».

Источник: Нижегородская правда

Заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова объявила о введении новой системы оценки поведения учащихся в школах, которая будет основана на трёхбалльной шкале. Шкала включает категории: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое», передаёт ТАСС.

В процессе тестирования были рассмотрены три модели оценки: двухуровневая (зачёт/незачёт), трёхуровневая (образцовое, допустимое, недопустимое) и пятиуровневая.

Наилучшим вариантом была признана трёхуровневая модель. Она отличается высокой точностью и стабильностью результатов, гибкостью, способностью предупреждать проблемы, прозрачностью для всех участников образовательного процесса и оптимальным разделением на категории без излишней детализации.

Ольга Колударова отметила, что ведомство подготовило проект приказа, который содержит новые требования к оценке поведения учащихся с использованием трехбалльной системы.

Как ранее сообщалось на сайте Pravda-nn.ru, с сентября 2025 года в семи российских регионах уже проходит эксперимент по введению оценки поведения учеников. В проекте участвуют 89 школ.