Поколение новых возможностей: выбраны лучшие практики активного долголетия

Примеров успешной качественной работы с людьми старшего возраста с каждым годом все больше. Направления самые разнообразные — от вовлечения в занятия спортом до помощи с трудоустройством. Лучшие практики Всероссийского отбора «Активное долголетие — 2025» назвали в Координационном центре Правительства России. Работу с людьми «серебряного» возраста в этот раз оценивали в пяти номинациях, четыре из которых — новые. Еще одно важное новшество — оценка лучших практик с точки зрения гериатрической медицины. И вывод однозначен: социальная, физическая, интеллектуальная активность продлевают жизнь эффективнее лекарств.
Активное долголетие по всей стране.
Практики активного долголетия реализуют по федеральному проекту «Старшее поколение», который, в свою очередь, входит в один из приоритетных национальных проектов «Семья». Укрепление семьи и забота обо всех ее поколениях — основа развития и процветания страны, достижения технологического лидерства. Кроме того, учитывая современные тренды — старение населения и увеличение продолжительности жизни, — люди старшего возраста становятся все более значимым кадровым ресурсом. Помогая им оставаться социально активными, создавая возможности заниматься хобби, спортом, развивать бизнес, учиться, инициаторы проектов вносят вклад и в развитие экономики.
Многие проекты направлены также на досуг, объединяющий разные поколения, а это один из способов сделать семьи более крепкими и счастливыми. Причем сейчас практики активного долголетия распространены уже по всей стране, тогда как в начале были сосредоточены в основном в Москве.
Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия проводится ежегодно с 2020 года АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минтруда России и партнеров. В 2025 году отбор прошел на платформе АНО «Национальные приоритеты» «ЭКСПЕРТУМ.РФ». В своем выступлении заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова отметила: «Если начинали мы всего с 250 заявок, то сейчас уже их почти 1350. За прошедший период мы получили 7000 заявок. И должна сказать, что их качество, их важность с каждым годом растут», — подчеркнула вице-премьер.
Татьяна Голикова перечислила, сколько людей старшего поколения участвуют в программах активного долголетия: «9,5 млн наших граждан занимаются спортом, 4,5 миллиона — различными видами творчества, более 1 млн человек обучаются в университетах третьего возраста, а 400 тысяч являются серебряными волонтерами». Она подчеркнула: «Это значит, что наше старшее поколение хочет быть активным, оставаться в социуме».
На VI Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия поступило 1334 заявки из 81 региона страны. Отбор шел в пяти номинациях. Лучшими практиками в категории «Системные практики» стали система комплексного сопровождения и трудоустройства граждан старшего возраста «Профессия: Второе дыхание» из Красноярского края, программа предоставления соцуслуг в сельских, труднодоступных и отдаленных местностях «Мы рядом» из Омской области.
В номинации «Системы информирования о программах и возможностях для старшего поколения» победили практика из Тульской области «Информирование людей старшего поколения о возможностях и мероприятиях региональной программы “Активное долголетие” и информационный сервис “Сибирское долголетие” из Красноярского края.
В номинации «Инновационные практики активного долголетия» лучшими стали «Цифра-помощница» из Архангельской области и «Обучение старшего поколения телемедицине» из Московской области.
Победу в номинации «Использование местных региональных и муниципальных инфраструктур для проведения мероприятий активного долголетия» разделили «Академия осознанного взросления и долголетия»/Клубы новых старших «КомУза» из Свердловской области и «Адаптивная инфраструктура для возраста возможностей» из Московской области.
В номинации «Практики для мужчин 60+» выиграли «Бокс-терапия: сила, ловкость и уверенность» из Московской области и «Дедушка на час» из Республики Бурятия.
Всего в финал вышли 100 участников: 24 — в номинации «Инновационные практики активного долголетия», 28 — в номинации «Использование местных региональных и муниципальных инфраструктур для проведения мероприятий активного долголетия», 14 — в номинации «Практики для мужчин 60+», 26 — в номинации «Системные практики» и 8 — в номинации «Системы информирования о программах и возможностях для старшего поколения». Все эти практики войдут в сборник «Активное долголетие — 2025».
Битва регионов.
Широкое распространение практик активного долголетия отметил и министр труда и соцзащиты России Антон Котяков: «У нас есть субъекты-лидеры, которые вышли на первый план с точки зрения лучших практик. В командном зачете из 100 заявок-финалистов лидером является Красноярский край. Семь практик представлены с территории Красноярского края, этот субъект абсолютный лидер среди всех финалистов. На втором месте — Санкт-Петербург и Белгородская область. Здесь по 6 практик, которые стали финалистами. На третьем месте — четыре региона, у них по четыре практики: Владимирская, Ярославская области, Республика Татарстан и город Москва».
«Мне очень приятно, что сегодня практики активного долголетия четко адаптированы к условиям конкретного субъекта: они учитывают его инфраструктуру, национальные особенности, природные возможности и так далее», — подчеркнул министр.
Антон Котяков также отметил, что развитие новых практик помогает улучшать интернет-сервисы, которые, в свою очередь, влияют на увеличение охвата: «Это удобные платформенные решения в онлайн-ресурсах, которые позволяют увидеть программу того, где можно поучаствовать, удобно записаться на мероприятия, выбрать для себя удобную локацию. Все это работает на популяризацию сегодняшних программ».
Многие практики для людей старшего возраста отличаются масштабом, но при этом небольшие проекты из далеких сел не менее важны и действенны, чем крупные федеральные программы.
Важнее таблеток.
Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина рассказала об итогах и новых правилах отбора: «Сейчас уже у каждого региона есть программа активного долголетия, и это большой вклад всех нас. В этом году в приоритете — оценка системности практик каждого региона. Сегодня мы будем объявлять победителей шестого отбора».
В этом году в двух номинациях — «Практика для мужчин 60+» и «Инновационные практики активного долголетия» — проекты прошли геронтологическую верификацию. По словам Софии Малявиной, это помогло оценить, как каждый из них «влияет на продолжительность жизни и то самое активное долголетие». В итоге двадцать один проект из числа финалистов отбора в номинациях «Практика для мужчин 60+» и «Инновационные практики активного долголетия» получил дополнительные баллы за эффективность для здорового долголетия.
Как оценивали эффективность практик для здорового долголетия, рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева: «Даже самые высокие технологии и инновационные лекарства не дают таких результатов как участие в проектах активного долголетия. У нас есть инструмент “Комплексная гериатрическая оценка”, позволяющий оценить фактический и биологический возраст человека. Все практики так или иначе влияют на физическое состояние человека. Либо улучшался функциональный статус, либо психологический, улучшалась мобильность, уменьшался риск падений. Это действительно эффективные методы работы со старшим поколением».
Национальный проект «Семья» действует в России с 2025 года. Он направлен на поддержку семей с детьми, многодетности, заботу о репродуктивном здоровье и укрепление семейных ценностей. Нацпроект также предусматривает развитие программ для активного долголетия, обеспечения качественного ухода за людьми старшего возраста и формирование семейно-ориентированной инфраструктуры культуры.