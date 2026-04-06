Кстовский район и сербский город Сремски Карловци могут стать побратимами

Кстовский район Нижнего Новгорода и город Сремски Карловци в Сербии могут заключить соглашение о побратимстве. Этот вопрос рассмотрели во время визита нижегородской делегации в Белград, сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Новгорода.
Нижегородская делегация во главе с мэром Юрием Шалабаевым побывала в Русском доме и Торговом представительстве РФ в Сербии. Соглашение о побратимстве могут заключить ввиду общей заинтересованности и наличия схожих особенностей. К примеру, и Сремски Карловци, и Кстово находятся рядом с крупными городами; они активно развивают туристическое направление, исторически связаны с сельским хозяйством и т.п.
Ранее мы писали, что между городами-побратимами Нижним Новгородом и Нови Садом подписана дорожная карта о сотрудничестве на 2026−27 годы. Документ включает в себя более 30 мероприятий: совместные культурные и спортивные фестивали, образовательные программы, бизнес-форумы.