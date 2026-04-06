Reuters: украинская Fire Point завершает разработку двух сверхзвуковых баллистических ракет

Компания Fire Point, производитель крылатых ракет Flamingo, скоро может приступить к испытанию двух новых сверхзвуковых баллистических ракет, а также обсуждает разработку бюджетных альтернатив американским и европейским ЗРК.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В интервью агентству Reuters соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман заявил, что компания завершает разработку двух сверхзвуковых баллистических ракет. По словам Штилермана, меньшая по размеру ракета FP-7 с дальностью действия около 300 километров будет протестирована в боевых условиях «в ближайшем будущем». Он назвал ее аналогом баллистической ракеты малой дальности ATACMS, производимой американкой фирмой Lockheed Martin.

Более крупная ракета FP-9, согласно Штилерману, способна нести боеголовку весом 800 килограммов на расстояние до 850 километров. Ее испытания «вот-вот начнутся», заверил конструктор Fire Point. Он предрек, что удары FP-9 по Москве, которая окружена одними из самых мощных в мире систем противовоздушной обороны, вызовут «массовый сдвиг в сознании россиян и в сознании высокопоставленных лиц в России».

Кроме того, Fire Point намерена разработать недорогую альтернативу дефицитным американским системам ПВО Patriot и европейским комплексам итало-французской фирмы SAMP/T.

Американской системе Patriot, чтобы сбить баллистический снаряд, часто требуется две или три ракеты противовоздушной обороны, каждая из которых стоит несколько миллионов долларов. Fire Point пытается уменьшить расходы на эти цели: Штилерман отметил, что «будет здорово», если затраты удастся сократить до менее чем 1 млн долларов.

Он отказался назвать европейские компании, участвующие в обсуждении разработки новых перехватчиков, но сказал, что Fire Point «глубоко заинтересована» в сотрудничестве в области радаров, систем наведения ракет на цель и систем связи. При этом конструктор выделил европейские фирмы Weibel, Hensoldt, SAAB и Thales, которые имеют «хорошие радиолокационные решения».

В Fire Point рассчитывают перехватить первую баллистическую ракету с помощью собственной системы ПВО в конце 2027 года.

Также Штилерман рассказал о планах строительства космодрома в ОАЭ для запуска низкоорбитальных спутников. Согласно Reuters, 30% акций Fire Point, которая оценивается в 2,5 млрд долларов, может приобрести эмиратская оборонная фирма Edge Group. Решение об этом антимонопольные органы Украины должны принять до октября. Как подчеркивает агентство, эмиратские инвестиции в украинскую компанию «откроют двери для новых возможностей для бизнеса» и облегчат украинский экспорт вооружений.

