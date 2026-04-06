В Воронежской области 16-летний парень без прав пытался скрыться от полиции

5 апреля примерно в 2:00 сотрудники ГАИ в селе Нижний Карачан Грибановского района заметили «Vortex Tingo». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Ехавший на быстрой скорости водитель не только не выполнил требование автоинспекторов об остановке, но и прибавив скорость, попытался скрыться. Погоня с автомобилистов продолжалась почти час. Когда нарушителя задержали, выяснилось, что ему 16 лет и водительских прав он, естественно, не имеет.
Юноша признался, что родители знали о его планах покататься со сверстниками, но никак не отреагировали.
В отношении несовершеннолетнего составлен протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (штраф от 5 до 15 тысяч рублей). Родителям придется заплатить 30 тысяч по ч. 3 ст. 12.7 и от 100 до 500 рублей по ст. 5.35 КоАП РФ.