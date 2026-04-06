Более 80 дончан стали победителями регионального чемпионата «Абилимпикс»

Победителями регионального чемпионата «Абилимпикс» стали 87 жителей Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Состязания прошли при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
«87 дончан стали победителями чемпионата по 51 компетенции. Всего в состязаниях приняли участие 604 конкурсанта из 115 учебных заведений региона, это колледжи и техникумы, школы и вузы», — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
Состязания проводили для трех категорий людей с инвалидностью и ОВЗ: школьников от 14 лет, студентов и работающих граждан. Наиболее востребованными компетенциями стали «мастер по обработке текста», «исполнительское мастерство (вокал)», «сценическое мастерство», «швея», «столярное дело», «поварское дело», «мастер по приготовлению пиццы». Отметим, что во время проведения чемпионата на 19 площадках участникам помогали 250 волонтеров из центра добровольчества и образовательных организаций региона.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.