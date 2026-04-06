Более 80 дончан стали победителями регионального чемпионата «Абилимпикс»

Состязания проводили для трех категорий людей с инвалидностью и ОВЗ: школьников от 14 лет, студентов и работающих граждан. Наиболее востребованными компетенциями стали «мастер по обработке текста», «исполнительское мастерство (вокал)», «сценическое мастерство», «швея», «столярное дело», «поварское дело», «мастер по приготовлению пиццы». Отметим, что во время проведения чемпионата на 19 площадках участникам помогали 250 волонтеров из центра добровольчества и образовательных организаций региона.