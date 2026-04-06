Весенняя диагностика состояния дорог началась в Нижегородской области

В Нижегородской области стартовало ежегодное обследование дорог, отремонтированных по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Специалисты выясняют, как асфальт, обочины и искусственные сооружения пережили эту снежную зиму, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Проверку проводят эксперты Главного управления автомобильных дорог региона. С помощью современного оборудования они обследуют участки, которые все еще находятся на гарантии — а это 720 объектов общей протяженностью 3,6 тысячи километров. Отметим, что за прошлый год в порядок привели 745 км региональных дорог.
Директор ГУАД Леонид Самухин пояснил, что гарантия на дорожные работы по нацпроекту составляет от трех до пяти лет. По его словам, подрядчики напрямую заинтересованы в качественном ремонте: если в этот период обнаружат скрытые дефекты, устранять их придется за свой счет. Специалисты ведомства, в свою очередь, держат руку на пульсе на всех этапах — от лабораторного анализа асфальтобетонной смеси и контроля технологии до финальных замеров и наблюдения за дорогами в гарантийный срок.
Следить за качеством помогают и местные жители. Люди из населенных пунктов рядом с отремонтированными трассами внимательно наблюдают за проезжей частью, остановками и знаками. Если замечают что-то подозрительное, сразу сообщают властям и дорожникам через платформу «Госуслуги. Решаем вместе».
Все выявленные в ходе весеннего осмотра недочеты внесут в акты. После этого подрядные организации получат предписания с четкими сроками. По плану, все работы должны закончить до 1 июня.
