Водолазы обследовали опоры старого ж/д моста в Калининграде перед его реконструкцией

Водолазы обследовали опоры старого Старого железнодорожного моста через Преголю, соединяющего улицу Портовую и набережную Петра Великого. Сделано это было в рамках работ по реконструкции сооружения. Как рассказали в пресс-службе музея, осмотрены подводные части моста, выполнена геодезическая съемка и сделаны обмеры конструкций. Впереди отбор проб и испытание стали, бетона, кирпича. Задача — определить прочность конструкций и возможность их дальнейшего использования.
Как говорит директор Музея Мирового океана Денис Миронюк, в этом году за музейные средства планируют начать проектирование сооружения. Затем музейщики намерены обратиться в минкульт, правительство и к другим партнерам за поддержкой.
Мост был в собственности РЖД, в 2014 году передан в оперативное управление Музею Мирового океана. В 2019 году состоялся конкурс на архитектурную концепцию реновации сооружения и приспособления его к современному использованию. Эскизы победителей легли в основу разработанного музеем архитектурного облика реконструкции.