Водолазы обследовали опоры старого ж/д моста в Калининграде перед его реконструкцией

Водолазы обследовали опоры старого Старого железнодорожного моста через Преголю, соединяющего улицу Портовую и набережную Петра Великого. Сделано это было в рамках работ по реконструкции сооружения. Как рассказали в пресс-службе музея, осмотрены подводные части моста, выполнена геодезическая съемка и сделаны обмеры конструкций. Впереди отбор проб и испытание стали, бетона, кирпича. Задача — определить прочность конструкций и возможность их дальнейшего использования.