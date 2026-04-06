НБД-Банк приглашает принять участие в акции «Монетная неделя»

НБД-Банк приглашает принять участие во Всероссийской акции «Монетная неделя». Она пройдет с 6 по 18 апреля 2026 года. В этот период любой желающий может обменять накопившиеся рублевые монеты разного номинала на банкноты, эквивалентные сданной сумме или памятные монеты (при наличии). Для участников акции действует льготное условие — отменена комиссия за пересчет и взнос наличности. Кроме того, клиенты НБД-Банка могут зачислить эквивалент сданной суммы на текущий счет.
Несмотря на активное развитие безналичных расчетов, монеты продолжают играть важную роль в повседневной жизни. В то же время значительное количество мелочи скапливается у населения и не участвует в обороте. Акция «Монетная неделя» позволяет вернуть эти средства в экономику и снизить затраты на выпуск новых.
«В рамках акции банк принимает монеты в любых объемах, в том числе с незначительными повреждениями. Основное требование — они должны быть выпущены не ранее 1997 года. Для удобства и ускорения обслуживания рекомендуется предварительно рассортировать монеты по номиналу», — отметили в НБД-Банке.
Всю интересующую информацию вы можете узнать на сайте, посвященном акции.
Дополнительные офисы НБД-Банка, участвующие в акции «Монетная неделя»:
Центральный дополнительный офис (пл. Максима Горького, 6) Ленинский дополнительный офис (пр-кт Ленина, 54а) Московский дополнительный офис (Сормовское шоссе, 15а) Сормовский дополнительный офис (ул. Коминтерна, 115) Автозаводский дополнительный офис «Проспект Ленина» (пр-кт Ленина, 78) Автозаводский дополнительный офис «Проспект Молодежный» (пр-кт Молодежный, 31) Арзамасский дополнительный офис (ул. Калинина, 22) Балахнинский дополнительный офис (пр-кт Дзержинского, 40) Борский дополнительный офис (ул. Ленина, 119) Дзержинский дополнительный офис «Проспект Циолковского» (пр-кт Циолковского, 38) Дзержинский дополнительный офис «Центральный» (пл. Дзержинского, 3) Заволжский дополнительный офис (пр-кт Дзержинского, 1а) Кстовский дополнительный офис (пр-кт Победы, 14) Павловский дополнительный офис (ул. Будённого, 3) Саровский дополнительный офис (ул. Садовая, 68, корп. 2).
При планировании визита рекомендуем учитывать график работы офисов.
