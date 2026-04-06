В Омске вывели сорт многолетней засухоустойчивой кормовой культуры

ОМСК, 6 апреля. /ТАСС/. Ученые Омского аграрного научного центра (АНЦ) вывели и запатентовали сорт многолетней кормовой культуры, которая устойчива к засухе и суровым зимам, сообщили ТАСС в пресс-службе АНЦ. Культура особенно актуальна для животноводов Сибири, которые в последние годы из-за засух регулярно сталкиваются с нехваткой кормов.
«Наши ученые запатентовали новый сорт кормового направления — эспарцет (род растений из семейства бобовые — прим. ТАСС) “Омич”. Он рекомендован для возделывания на корм в районах степной и лесостепной зон Зауралья и Сибири», — сказали в пресс-службе.
Заведующий лабораторией селекции многолетних трав Омского АНЦ Артем Дубинин уточнил ТАСС, что новый сорт обладает хорошей зеленой массой и не уступает по кормовой ценности люцерне, которая считается одной из лучших кормовых трав. За сезон можно проводить более двух ее покосов. «Благодаря мощной корневой системе она засухоустойчивая, влагоустойчивая и, очень важный для нас фактор, обладает высокой зимостойкостью», — рассказал ученый.
Он отметил, что местные фермеры уже проявляют интерес к новому сорту. «Он, конечно, не так популярен пока, как люцерна, но набирает обороты, в том числе за счет высокой питательности и мягкому сену», — подытожил Дубинин.
Омский аграрный научный центр был образован в результате объединения трех научно-исследовательских учреждений региона: СибНИИСХоза, Всероссийского НИИ бруцеллеза и туберкулеза животных (ВНИИБТЖ) и Сибирского научно-исследовательского института птицеводства (СибНИИП). Он получил грант Минобрнауки РФ на оснащение современным оборудованием своего селекционно-семеноводческого центра для усиления работы по выведению новых сортов сельскохозяйственных культур для снижения зависимости российских аграриев от иностранных семян.