Изменился график работы паромной переправы через Оку в Павлове

С 7 апреля и до снижения уровня воды в реке переправа переходит на новое расписание.

Из-за подъема уровня воды паромная переправа через Оку в Павлове будет работать согласно новому расписанию с 7 апреля. Об этом информирует администрация Павловского муниципального округа в своем канале в MAX.

Время отправления рейсов из Павлова: 05:00, 07:00, 09:00, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 (стоянка).

Время отправления рейсов из поселка Тумботино: 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00.

«Напоминаем, что во время ледохода работа паромной переправы организуется с учетом обеспечения безопасной перевозки пассажиров, транспортных средств и багажа, а также безопасной посадке-высадке пассажиров и погрузке-выгрузке транспортных средств», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что паромная переправа через Оку в Павлове работает с перебоями.