Расслабляться нельзя: на совещании в мэрии обсудили ситуацию с паводком в Казани

Необычно теплая весна ускорила снеготаяние в Казани, повысив угрозу подтоплений, но пока всё под контролем. Власти предостерегают: апрель способен принести внезапные погодные сдвиги, когда даже мелкие реки при потеплении выходят из русла.
За теплым мартом последовал такой же мягкий апрель, однако «город, к счастью, не тонет», отметил глава исполкома Казани Рустем Гафаров на аппаратном совещании в мэрии.
Однако, по его словам, без вывоза свыше 1,7 млн тонн снега с улиц город мог бы утонуть в воде. Расслабляться нельзя. В столице Татарстана кроме Волги и Казанки есть небольшие речушки, и весной любая из них способна создать проблемы для жителей и работников на берегах.
Начальник Управления гражданской защиты исполкома Казани Сергей Чанкин сообщил, что пик половодья ожидается уже в ближайшую неделю. Уровень воды в реках, по прогнозам, будет нормальным или на 30−150 см выше. При резком потеплении возможны выходы из берегов и затопления низин на отдельных участках.
Хоть прогнозы благоприятны, апрель непредсказуем из-за погодных скачков, подчеркнул Чанкин.
Единая дежурно-диспетчерская служба круглосуточно отслеживает реки Нокса и Киндерка, передавая данные о подтоплениях районным администрациям для быстрого реагирования. Поступило 75 сообщений: 72 решены, 3 в работе. За вчера — 15.
Гидропосты мониторят уровень воды дважды в сутки, при ухудшении — каждые 4 часа.
Главы районов детализировали ситуацию. В Ново-Савиновском и Авиастроительном — 8 заявок, сказал Ренат Шамсутдинов. Подтопления возникают из-за интенсивного таяния снега в местах без водоотводов или засыпанных канавах.
В Кировском и Московском подтопления произошли в Займище и Ягодной Свободе, рискует Красная Горка (дома 119−123 по Приволжской), сообщил глава района Владимир Жаворонков. Поступило 57 заявок, 20 — от одного адреса на Садовой, 46. Там откачивают воду.
В Вахитовском и Приволжском подготовка началась заблаговременно: расчистили канавы, убрали ил и мусор. С февраля вывезли снег — подтоплений нет, сказал Альберт Салихов.
В Советском всё стабильно благодаря подготовке: 22 группы (98 человек), круглосуточное дежурство. С 12 марта — 24 сообщения, оперативно устранены, отметил Роман Фатхутдинов.