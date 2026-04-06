В центре Красноярска хотят запретить электросамокаты уже в 2026 году

Замначальника отдела Госавтоинспекции Красноярска Алексей Колмагоров заявил, что прорабатывается запрет движения электросамокатов (СИМ) в центре города. Также планируется понизить скорость до 7−10 км/ч и определить места их стоянок.
Документ о новых правилах будет находиться в открытом доступе для ознакомления.
Причиной ужесточения правил стала статистика. В 2025 году в Красноярске произошло 139 ДТП с СИМ, пострадал 141 человек. А с начала сезона-2026 — уже 24 ДТП, в 13 из них есть пострадавшие, четверо — дети.
Также Колмагоров отметил: от владельцев личных мощных самокатов и электровелосипедов (свыше 250 Вт) требуются права категории М. Нарушителей будут штрафовать как владельцев транспортных средств.
В свою очередь, замначальника отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 МУ МВД России «Красноярское» Ольга Панченко призвала родителей разъяснять детям правила пользования СИМ. Она уточнила и для взрослых, что ездить можно только по одному, уступать пешеходам, спешиваться на переходах не садиться за руль пьяными.