Добро. Центры Прикамья вошли в число лучших в России по итогам 2025 года

Подведены результаты федеральной оценки эффективности работы «Добро. Центров» за 2025 год. В список 150 лучших организаций страны вошли сразу 14 представителей Пермского края.
Среди лидеров — учреждения из разных муниципалитетов региона, включая образовательные, культурные и молодежные центры. В рейтинг попали организации из Перми, Лысьвы, Соликамска, Чусового, Краснокамска, Кунгура, а также ряда других округов Прикамья:
Как отметили специалисты, такие результаты подтверждают высокий уровень развития добровольческого движения в регионе и системную работу команд на местах.
Руководитель ресурсного центра добровольчества Пермского края Алина Ювакаева подчеркнула, что регион удерживает лидирующие позиции уже второй год подряд. По её словам, это говорит о профессиональном подходе и слаженной работе всех организаций.
Она также добавила, что большое количество центров из Прикамья в федеральном рейтинге — повод для гордости и показатель того, что работа в этом направлении развивается стабильно и эффективно.