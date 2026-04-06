В Ростове продолжили сносить доходный дом Парамонова на Социалистической

В Ростове продолжили демонтаж четырехэтажного доходного дома, принадлежавшего ранее Ивану Парамонову. Здание расположено по улице Социалистической, 128. Напомним, что до этого строители уже разобрали два верхних этажа.
В городской администрации ранее поясняли, что дом 1903 года, возведенный племянником крупного купца Елпидифора Парамонова, не охраняется государством как памятник. С 2014 года дом числится аварийным, а его жильцов давно переселили. Разрешение на снос еще в мае 2022 года выдала государственная экспертиза.
Изначально дом был двухэтажным. После частичных разрушений в военные годы его надстроили еще двумя этажами, однако, по данным городских властей, фундамент оказался не рассчитан на такую нагрузку, что позже подтвердила экспертиза. Именно это привело к разрушению стен и перекрытий.
Несколько лета назад здание выкупил частный инвестор. По данным администрации, он намерен снести дом, после возвести новый четырехэтажный объект, поскольку улица Социалистическая находится в охранной зоне, где действуют строгие ограничения по высоте. При этом фасад будущего здания максимально воссоздаст исторический облик. Часть уцелевших оригинальных элементов, включая облицовочный кирпич и балки, планируется отреставрировать и затем использовать в качестве элементов декора.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.