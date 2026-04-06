Новым руководителем УЭБиПК ГУ МВД Воронежской области назначили Романа Горшкова

Руководителем управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД Воронежской области назначен Роман Горшков. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Роман Горшков трудится в органах внутренних дел в 2001 года. Последние семь лет он был заместителем начальника УЭБиПК. Награжден медалями «За доблесть в службе», «За отличие в службе» (трех степеней) и нагрудным знаком МВД России «Почетный сотрудник МВД».
— Полковника Горшкова неоднократно поощряли Министерство и руководство областного Главка, — добавили в полиции.