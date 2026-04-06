В Калининграде стартовали Дни армейской культуры

Фестиваль «Дни армейской культуры» стартовал в Калининградской области. Это новое, но одно из ключевых событий, приуроченных к 80-летию региона и 81-й годовщине штурма Кёнигсберга. Как сказал губернатор Алексей Беспрозванных, связь культуры и армии — один из фундаментальных элементов государственности, а в Калининградской области крепки связи между гражданским сообществом, армией и флотом.