В Калининграде стартовали Дни армейской культуры

Патриотический фестиваль приурочен к 80-летию региона.

Источник: Комсомольская правда

Фестиваль «Дни армейской культуры» стартовал в Калининградской области. Это новое, но одно из ключевых событий, приуроченных к 80-летию региона и 81-й годовщине штурма Кёнигсберга. Как сказал губернатор Алексей Беспрозванных, связь культуры и армии — один из фундаментальных элементов государственности, а в Калининградской области крепки связи между гражданским сообществом, армией и флотом.

Фестиваль начался с реконструкции и выставки на территории форта № 5 в Калининграде. Он продлится до 9 апреля. Всего запланировано более полусотни событий различных форматов: концерты, спектакли, выставки, лекции, квесты, встречи с военнослужащими и пр.

Мероприятия охватят не только Калининград, но и Светлогорск, Гурьевск, Черняховск, Советск.