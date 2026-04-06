Уральские школьники посетили один из крупнейших в РФ лесосеменных центров

Экскурсию в лесосеменной селекционный центр в Верхней Туре Свердловской области провели для школьников из городов Качканар и Нижняя Тура. Мероприятие организовали при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Уточним, центр в Верхней Туре — один из крупнейших в России, занимающий площадь более шести гектаров. Юные гости осмотрели тепличный комплекс и площадки закаливания, где выращиваются сеянцы с закрытой корневой системой. Технология позволяет ежегодно получать до 16 миллионов молодых деревьев, что вносит значительный вклад в восстановление лесов региона.
«Воспитание бережного отношения к лесу начинается с детства. Когда школьники своими глазами видят, как выращиваются будущие леса региона, знакомятся с современными технологиями, это формирует у них не только экологическую культуру, но и интерес к профессиям лесной отрасли», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
