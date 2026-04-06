Кстово и Сремски Карловци готовятся стать побратимами

Подведены итоги рабочей поездки делегации Нижнего Новгорода во главе с мэром Юрием Шалабаевым в Сербию. Нижегородцы посетили города Нови Сад и Белград. В завершении визита глава Нижнего Новгорода провел встречи с руководителями Русского дома и Торгового представительства РФ в Сербии, на которых обсудили достигнутые договоренности и планы по дальнейшему сотрудничеству.
Главным событием визита нижегородской делегации в Сербию стало подписание Юрием Шалабаевым и главой Нови Сада Жарко Мичиным новой дорожной карты взаимодействия городов-побратимов. В течение следующих двух лет предусмотрено сотрудничество в таких сферах как: туризм, культура, образование, спорт и бизнес-взаимодействие.
Также нижегородцы побывали в Университете Нови Сада, где встретились с ректором Деяном Мадичем и обсудили вопросы развития высшего образования в городах-побратимах. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал об университетах столицы Приволжья — их работе со студентами и научной деятельности вузов. Как отметил мэр, в Нижнем Новгороде обучается больше студентов из Сербии, чем в других городах России.
Результатом встречи стало заключение Соглашения о сотрудничестве между нижегородским и новисадским университетами, которое подписали Деян Мадич и проректор по стратегическому развитию и международной деятельности ННГУ им. Н. И. Лобачевского Александр Бедный.
На встрече в Торгово-промышленной палате автономного края Воеводина, столицей которого является Нови Сад, Юрий Шалабаев отметил, что торгово-промышленные палаты Приволжского федерального округа и Воеводины тесно взаимодействуют уже с 2019 года.
«Именно вам отводится ключевая роль в создании благоприятных условий для успешного ведения бизнеса, стимулирования инноваций и устойчивого роста экономики обоих государств. Уверен, что бизнес-партнерство станет надежной платформой для продуктивного сотрудничества наших организаций и деловых кругов, позволит наладить эффективный диалог и укрепить связи между предприятиями», — сказал Юрий Шалабаев.
Глава Нижнего Новгорода презентовал представителям сербских деловых кругов возможности столицы Приволжья по таким направлениям как: промышленность, инвестиции, благоустройство, образование, культура, туризм и др.
Александр Пановски, генеральный секретарь Торгово-промышленной палаты Воеводины, подтвердил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с Нижним Новгородом. Кроме того, нижегородцы посетили Футбольную академию «Воеводина» и спортивный центр Нови Сада, где договорились с представителями сербской стороны о более плотном взаимодействии в спорте. Нижегородцы пригласили футболистов старейшей в Сербии новисадской команды «Воеводина» принять участие в международном турнире «Кубок городов-побратимов», на котором соберутся футболисты из разных городов-побратимов Нижнего Новгорода.
После мероприятий в Нови Саде нижегородская делегация приняла участие во встречах с руководителями Русского дома и Торгового представительства РФ в столице Республики Сербия Белграде, где также обсудили новые направления сотрудничества.
Как рассказал Юрий Шалабаев, Кстовский район Нижнего Новгорода и сербский город Сремски Карловци, который называют «сербскими Афинами», готовы проработать соглашения о побратимстве. У этих городов есть общая заинтересованность, так как они исторически связаны сельским хозяйством, наличием старинных православных храмов и активным развитием туристического направления.
Также глава Нижнего Новгорода, руководитель Русского дома Евгений Баранов и торговый представитель России в Сербии Ирина Негребецкая обсудили новые мероприятия, запланированные подписанной дорожной картой. Стороны договорились, что Торгпердство окажет содействие в организации Дней Нижнего Новгорода в Нови Саде, а также в развитии паломнических туров для сербских туристов. Ирина Негребецкая выразила заинтересованность в совместном культурном развитии популярного ежегодного нижегородского музыкального фестиваля «Осень в Швейцарии», а также пригласила нижегородских коллег принять участие в международной выставке «ЭКСПО-2027», которая пройдёт в Белграде.
В свою очередь руководитель Русского дома Евгений Баранов предложил проработать вопрос о визите сербских преподавателей в Нижний Новгород для обмена опыта с российскими коллегами. Юрий Шалабаев дал поручение своему заместителю Леониду Стрельцову оказать необходимую поддержку в этом вопросе.