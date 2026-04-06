Режим повышенной готовности введен в Нижнем Новгороде из-за паводковой обстановки

«Вся имеющаяся техника ежедневно откачивает воду на территории города. Еще 20 бригад занимаются очисткой дождеприемных колодцев. Работаем на минимизацию последствий таяния: ворошим снег, чтобы он быстрее таял, задействуем вакуумные машины, помпы — все, что помогает быстрее справляться с водой и не допускать серьезных подтоплений. Продолжаем следить за обстановкой в круглосуточном режиме», — резюмировал мэр Нижнего Новгорода.