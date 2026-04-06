Режим повышенной готовности введен в Нижнем Новгороде из-за паводковой обстановки

Режим повышенной готовности введен в Нижнем Новгороде в связи с паводковой обстановкой, а все службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем канале в MAX.
Так, на территории Кстовского района из-за интенсивного таяния снега и повышения уровня воды в реке Кудьме произошло ежегодное подтопление низководного автомобильного моста. Эвакуация жителей не потребовалась. Выставлены предупреждающие знаки. Ведется мониторинг ситуации.
В Нижнем Новгороде сформировано девять противопаводковых отрядов численностью более четырех тысяч человек. Свыше 600 единиц техники готовы к работе в чрезвычайных условиях. Пункты временного размещения жителей при необходимости смогут принять до 40 тысяч человек.
«Вся имеющаяся техника ежедневно откачивает воду на территории города. Еще 20 бригад занимаются очисткой дождеприемных колодцев. Работаем на минимизацию последствий таяния: ворошим снег, чтобы он быстрее таял, задействуем вакуумные машины, помпы — все, что помогает быстрее справляться с водой и не допускать серьезных подтоплений. Продолжаем следить за обстановкой в круглосуточном режиме», — резюмировал мэр Нижнего Новгорода.
