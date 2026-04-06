Кладбище найдено во время строительства административного здания в Гродно

В областном центре на улице Малой Троицкой археологический надзор зафиксировал на месте строительства административного здания наличие кладбища. Ученые считают, что захоронение относится к концу XVI — началу XVII века. Ученые исследовали уже свыше 20 костяков и, исходя из того, что они располагались упорядоченно и структурно, сделали выводы, что это однозначно кладбище. Из могильных ям извлекли также свидетельства временной принадлежности — торговый жетон производства Нюрнберга, датированный 1585−1636 годами.