Кладбище найдено во время строительства административного здания в Гродно

В центре Гродно во время строительства административного здания обнаружили средневековое кладбище.
В областном центре на улице Малой Троицкой археологический надзор зафиксировал на месте строительства административного здания наличие кладбища. Ученые считают, что захоронение относится к концу XVI — началу XVII века. Ученые исследовали уже свыше 20 костяков и, исходя из того, что они располагались упорядоченно и структурно, сделали выводы, что это однозначно кладбище. Из могильных ям извлекли также свидетельства временной принадлежности — торговый жетон производства Нюрнберга, датированный 1585−1636 годами.
Кроме того, над слоем кладбища сформировался мощный культурный слой глубже одного метра. Основная масса находок в грунте принадлежат к концу XIX — началу XX века.
— Зафиксированы мусорные ямы, в которых было найдено достаточно большое количество фарфоровых изделий, монетного материала, а также стекла и различных керамических изделий, — рассказал сотрудник отдела археологии первобытного общества Института истории Национальной академии наук Беларуси Александр Вашанов.
Кроме того, здесь же обнаружили фундамент культовой постройки XVI — первой половиной XVII века, который, к сожалению, оказался сильно поврежден.
Работу ученые будут продолжать еще две недели. Они должны разобрать всю исследуемую площадку и зафиксировать все могильные ямы. Затем с материалом поработают антропологи.
— Здесь есть очень интересные патологии, связанные с медициной XVII века, — отметил ученый.
По мнению ученых, открытие представляет большой интерес для Гродно, так как оно приоткрывает новые тайны, связанные в первую очередь с топографией города и это региона, в целом.