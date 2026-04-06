Месячник по благоустройству стартовал в Нижнем Новгороде

С 5 апреля в Нижнем Новгороде начался месячник по благоустройству. В работах задействуют более 120 тысяч человек и 750 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
По словам мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, улицы начали приводить в порядок после зимы еще в первые дни марта, когда установилась плюсовая температура. Ожидается, что в месячных работах примут участие около 120 тысяч человек. Среди них — сотрудники дорожных предприятий, подрядных организаций и ДУКов, коллективы городских предприятий, активисты общественных организаций и ТОСов, сотрудники районных администраций и муниципальных учреждений, а также неравнодушные нижегородцы.
В ближайший месяц работы будут идти круглосуточно. Планируется отремонтировать 630 контейнерных площадок, что почти в двое больше, чем еще двумя годами ранее, 325 детских площадок и 52 спортплощадки. Кроме того, на 27 тысячах квадратных метров сделают ямочный ремонт, обновят 25 тысяч квадратных метров тротуаров, отремонтируют 32 памятника и мемориала, высадят около 500 деревьев.
Отмечается, что вид производимых работ зависит от погодных условий. Во время дождей рабочие откачивают воду с проблемных участков, а в хорошую погоду продолжается ямочный ремонт, чистка остановок, ограждений и бордюров, подготовка к покраске.
