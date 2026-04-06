В Тверской области проведут обследование дорог на гарантийном обслуживании

Обследование автодорог, находящихся на гарантийном обслуживании после ремонта, проведут в Тверской области. Специалисты осмотрят и те объекты, которые привели в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональной дирекции территориального дорожного фонда.
Уточняется, что на гарантийном обслуживании состоят 134 дороги Тверской области. Уже составлен график обследований, а сама инспекционная проверка завершится до 1 мая.
Напомним, компании, выполнявшие строительно-монтажные работы по государственным контрактам, несут обязательства в зависимости от вида работ. Например, гарантийные сроки на верхний слой покрытия составляют пять лет, автопавильоны — восемь лет, дорожную разметку термопластиком — год. Если специалисты находят дефекты, составляется акт с участием строительных компаний. Обнаруженные недостатки предприятия должны устранить за свой счет в установленные сроки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.