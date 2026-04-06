Фасады советских высоток на Московском проспекте в Калининграде отделали под дерево

В Фонде капремонта Калининградской области показали преобразившиеся высотки на Московском проспекте. Речь о многоэтажках № 116 и 120, с которых сейчас снимают леса — работы завершены.
«Благодаря графиту, основному белому цвету и штукатурке в фактуре дерева советское наследие превращается в уютную и осмысленную часть современного города», — говорят в ФКР.
Отмечается, что в домах должно стать теплее «за счет нескольких штукатурных и окрасочных слоев».
Для цоколя выбрали бетонную плитку графитового цвета. В Фонде капремонта говорят, что это практично, так как рельефная поверхность «отлично маскирует уличную пыль и брызги грязи».