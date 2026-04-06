Суд признал отцовство погибшего на СВО волгоградца ради выплат ребенку

Даниловский райсуд признал погибшего в зоне СВО Сергея З. отцом ребенка Марины С.. Было установлено, что мужчина и женщина проживали вместе более пяти лет и вели совместное хозяйство, однако брак не регистрировали.
Когда у пары родился ребенок, Сергей З. не стал вписывать себя в свидетельство о рождении его отцом — в соответствующей графе остался прочерк. В сентябре 2024 года военнослужащий погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Марина С. обратилась в суд с заявлением об установлении юридического факта признания отцовства.
«Установление данного факта было необходимо для реализации права на получение выплат и льгот в связи с гибелью сожителя, а также для оформления пенсии по случаю потери кормильца. Генетической экспертизой, проведенной между ребенком и его дедом — родным отцом погибшего, отцовство Сергея З. было подтверждено на 99,99%», — сообщают в пресс-службе судов Волгоградской области.
Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Ранее стало известно, что в Волгограде окончательно закрыли отели Marton экс-судьи Виктора Момотова.