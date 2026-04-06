Нижегородцы смогут получить вакцину от рака бесплатно по полису ОМС

Персонализированная иммунотерапия и CAR-T-терапия включены в программу госгарантий для борьбы с тяжелыми формами заболеваний.

Индивидуальные мРНК-вакцины и методы высокотехнологичной иммунотерапии стали доступны для бесплатного получения по полису ОМС. Как сообщает MAX-канал «Бокал Прессека», в обновленный перечень программы госгарантий включены препараты для лечения опухолей полости рта, органов дыхания, а также женских и мужских половых органов. Особенность метода заключается в создании вакцины на основе генетического анализа опухоли конкретного пациента.

Кроме того, в программу вошли препарат «Онкопепт» для борьбы с метастатическим колоректальным раком и CAR-T-терапия для лечения сложных форм лейкозов и лимфом. Данные методы позволяют иммунитету точечно атаковать раковые клетки, когда стандартные линии терапии не приносят результата. Лечение будет проводиться на базе федеральных медицинских центров.

Жители Нижегородской области могут получить направление в эти клиники у своего лечащего врача-онколога при наличии соответствующих медицинских показаний. Специалисты отмечают, что на полную организацию процесса в медучреждениях потребуется некоторое время, поэтому пациентам рекомендуют уточнять порядок направления на консультациях.

Ранее сообщалось, что ангиограф в нижегородской больнице отремонтируют за 35,6 млн рублей.