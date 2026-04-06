В Тверской области построили производство труб и изделий из пластика

Новое производство полиэтиленовых труб и изделий из пластика построили в особой экономической зоне «Эммаусс» в Тверской области в соответствии с задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в аппарате правительства региона.
Инвестиционный проект имеет стратегическое значение для социально-экономического развития Тверской области. Так, создание в регионе локального производства труб и колодцев позволит удешевить и ускорить реализацию инфраструктурных проектов в сферах газификации, коммунального хозяйства и дорожного строительства.
Новая площадка в «Эммауссе» включает производственный комплекс из двух цехов и административного корпуса. Общая площадь мощностей превышает 5 тыс. кв. м. На предприятии будут выпускать водопроводные, газовые, канализационные, дренажные и оросительные трубы, а также пластиковые колодцы для прокладки газопроводов, сетей электроснабжения, подземных водопроводов и других коммуникаций.
На предприятии создадут 52 новых рабочих места. После ввода в эксплуатацию производство также обеспечит спрос на логистику, упаковку, сырье, техобслуживание оборудования, стимулируя рост малого и среднего бизнеса региона.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.