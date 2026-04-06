В Тверской области построили производство труб и изделий из пластика

Новая площадка в «Эммауссе» включает производственный комплекс из двух цехов и административного корпуса. Общая площадь мощностей превышает 5 тыс. кв. м. На предприятии будут выпускать водопроводные, газовые, канализационные, дренажные и оросительные трубы, а также пластиковые колодцы для прокладки газопроводов, сетей электроснабжения, подземных водопроводов и других коммуникаций.