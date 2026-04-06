Нововоронежцы завоевали пять медалей соревнования AtomSkills-2026

«Чемпионат стал для меня первым касанием с атомной отраслью. Было непросто, но опытные наставники помогли погрузиться в суть высокотехнологичных профессий Росатома. Отдельно хочу отметить мастер-классы, которые были организованы на самой площадке. На “Аналитическом контроле” можно было поучаствовать в химических опытах, на “Сварочных технологиях” — попробовать себя в роли сварщика, что я и сделала. В атомной отрасли сейчас много молодежи, среди которых есть и школьники, которые только ищут свой жизненный путь. Для них это отличная возможность увидеть профессию изнутри. После чемпионата отношение к отрасли поменялось: теперь для меня это прежде всего люди, которые горят своим делом и мотивируют идти вперед», — рассказала Наталья Аничкина.