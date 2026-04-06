Вакцина от рака будет доступна нижегородцам бесплатно по полису ОМС

Жители Нижегородской области смогут бесплатно получить вакцину от рака по полису ОМС — персонализированную иммунотерапию включили в программу госгарантий. Об этом рассказал главред МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
В перечень оказываемых по полису услуг включили препараты для борьбы с тяжелыми формами заболеваниями. В обновленный список вошли:
«Онкопепт» — применяется для пациентов с метастатическим колоректальным раком в случае, если не помогли предыдущие линии терапии. мРНК-вакцины — это индивидуальные препараты, которые применяются для лечения опухолей губы, полости рта, глотки, органов дыхания, грудной клетки, женских и мужских половых органов. CAR-T-терапия — применяется при лечении сложных форм лейкозов и лимфом.
Вакцины создаются на основе генетического анализа опухоли определенного пациента. Лечение проводится в федеральных медцентрах: нижегородцы могут получить направления от лечащего врача-онколога при наличии медицинских показаний.
«Только не спешите штурмовать кабинеты онкологов, какое-то время уйдет на организацию этого процесса», — отметил Алексей Никонов.
