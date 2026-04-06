Более 120 тысяч человек и 750 единиц техники будут задействованы в работах в рамках месячника по благоустройству

Месячник по благоустройству стартовал в Нижнем Новгороде. Глава города Юрий Шалабаев на своих страницах в социальных сетях сообщил, что начался «самый активный период кампании по уборке города к теплому сезону».
«Приводить в порядок наши улицы после зимы мы начали буквально с первых дней марта, когда установилась плюсовая температура: убираем газоны, чистим и моем тротуары, дороги и прибордюрные полосы, проводим ремонт городской инфраструктуры, делаем ямочный ремонт и не только. Ожидаем, что участие в предстоящих в месячник работах примут около 120 тысяч человек — сотрудники дорожных предприятий, подрядных организаций и ДУКов, коллективы городских предприятий, активисты общественных организаций и ТОСов, сотрудники районных администраций и муниципальных учреждений, неравнодушные нижегородцы. Задействуем 750 единиц техники», — сообщил глава города.
Как отметил Юрий Шалабаев, в ближайший месяц все ведущиеся работы будут продолжаться круглосуточно.
«Также в планах отремонтировать 630 контейнерных площадок, что почти в двое больше, чем еще двумя годами ранее, 325 детских площадок и 52 спортплощадки. Ямочный ремонт сделаем на 27 тысячах кв. м, обновим 2,5 тысячи кв. м тротуаров, а также 32 памятника и мемориала, высадим почти полтысячи деревьев, облагородим газоны», — добавил мэр.
Главы районных администраций лично контролируют ход работ по благоустройству, ежедневно проверяя подведомственные территории. Так, глава администрации Ленинского района Сергей Лукоянов сам принял участие в очередном субботнике.
«Работа ведется по всем направлениям: задействованы дорожные службы, которые круглосуточно чистят прибордюрные полосы, тротуары, остановки, а также домоуправляющие компании — они наводят чистоту на дворовых территориях. Активно нам помогают предприниматели и сотрудники предприятий: они убираются на своих территориях, собирают мусор и подметают дорожки. На отдельном контроле — детские площадки и общественные пространства. Сотрудники районной администрации уже несколько раз вышли на субботники и привели в порядок пешеходные зоны на проспекте Ленина», — сказал глава администрации Ленинского района Сергей Лукоянов.
В этот раз сотрудники районной администрации почистили и помыли стелу «Труженикам тыла» и доску почета «Гордость Ленинского района», а также убрались на прилегающей территории.
В рамках инспекции глава районной администрации дал поручение руководству домоуправляющей компании обратить особое внимание на состояние контейнерных площадок.
«После зимы жители также приводят свои квартиры в порядок и выносят много мусора. Поэтому следите за состоянием площадок, чтобы с них своевременно вывозились отходы», — сказал Сергей Лукоянов, добавив, что активизироваться по уборке мусора с газонов необходимо также дорожным предприятиям.
Заместитель директора ОАО «ДК Ленинского района» Игорь Шурыгин доложил главе района, что на подведомственной территории бригады ворошат снег, кронируют деревья, собирают мусор и чистят палисадники.
«Ремонтируем малые архитектурные формы и готовимся к покраске элементов на детских площадках», — сказал он.
Дорожные службы работают в круглосуточном режиме. Как рассказал заместитель директора МБУ «Ремонт и эксплуатация дорог» Евгений Чирков, вид производимых работ зависит от погодных условий.
«Во время дождей мы откачиваем воду с проблемных участков, когда погода хорошая — делаем ямочный ремонт, чистим остановки, ограждения и бордюры, готовимся к покраске. Сегодня работали на Комсомольской площади, улице Июльских дней, Комсомольском шоссе, улице Новикова-Прибоя и других», — рассказал он.
Как сообщалось ранее, с начала марта во всех районах Нижнего Новгорода уже начались активные работы по благоустройству территорий: в Сормовском районе привели в порядок Мемориал «Бойцам фронта и труженикам тыла 1941−1945 гг.» с танком Т-34, в Советском районе бригады приступили к очистке стен от надписей в подземных переходах, дорожное полотно ремонтируют рециклером и литым асфальтом в Сормовском, Московском и Автозаводском районах, в Канавинском и Ленинском районах жители, предприниматели и сотрудники районных администраций выходят на субботники. Кроме того, магистрали, общественные пространства и придомовые территории чистят во всех районах Нижнего Новгорода, в том числе в Кстовском, Нижегородском и Приокском.