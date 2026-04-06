Более 120 тысяч человек и 750 единиц техники будут задействованы в работах в рамках месячника по благоустройству

Как сообщалось ранее, с начала марта во всех районах Нижнего Новгорода уже начались активные работы по благоустройству территорий: в Сормовском районе привели в порядок Мемориал «Бойцам фронта и труженикам тыла 1941−1945 гг.» с танком Т-34, в Советском районе бригады приступили к очистке стен от надписей в подземных переходах, дорожное полотно ремонтируют рециклером и литым асфальтом в Сормовском, Московском и Автозаводском районах, в Канавинском и Ленинском районах жители, предприниматели и сотрудники районных администраций выходят на субботники. Кроме того, магистрали, общественные пространства и придомовые территории чистят во всех районах Нижнего Новгорода, в том числе в Кстовском, Нижегородском и Приокском.