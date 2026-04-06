На Дону за год уровень безработицы сохранился на уровне в 2,1%

Согласно данным, опубликованным на официальном портале Ростовстата, рынок труда Донского региона демонстрирует стабильность: в период с декабря 2025-го по февраль 2026 года показатель безработицы в Ростовской области удерживался на минимальной отметке в 2,1%.Аналогичный уровень зафиксирован в среднем по Южному федеральному округу. При этом донской показатель ниже, чем в Республике Калмыкия, но незначительно превышает значения, зафиксированные в Волгоградской области и Краснодарском крае. Позитивная динамика наблюдается и в уровне занятости населения: за отчетный период в Ростовской области он достиг 62,3%. Этот результат превышает как средние значения по ЮФО, так и показатели ряда других субъектов округа.