Аромапродукцию от волгоградской компании оценили представители Вьетнама

Продукцию волгоградской компании «Арома-нота» представили на вебинаре, где ее дегустировали и оценивали гости из Вьетнама в прямом эфире. Мероприятие состоялось по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в комитете экономической политики и развития Волгоградской области.
Иностранные представители в реальном времени знакомились с товарами: рассматривали упаковку, оценивали дизайн, тестировали, анализировали общую концепцию. Уточняется, что данный формат позволяет увидеть продукт глазами зарубежного потребителя, выявить сильные и слабые стороны для экспорта через маркетплейсы, а также получить практические рекомендации по доработке упаковки и самого продукта.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.