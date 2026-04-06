В Волгограде расширяют еще один участок улицы Ангарской

На участке в 1,5 километра уложат новый асфальт.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде тяжелая техника в конце марта вышла на улицу Ангарскую: здесь реконструируют еще один участок дороги. На двух полосах существующей дороги полностью заменят асфальт, еще две полосы достроят. Расширяют магистраль не первый год, ранее здесь стал на две полосы шире 2-километровый участок.

Как рассказали в мэрии, основание дороги уже готово, сейчас подрядчик укладывает нижний — выравнивающий — слой асфальта. Здесь построили ливневку, обустроят тротуары. На протяжении всей улицы Ангарской до ее соединения с Шоссе Авиаторов появится новое освещение. Масштабные дорожные работы обещают закончить в 2026 году. Пока волгоградские водители могут столкнуться с пробками из-за ремонта и работы тяжелой техники.