В Ленобласти открылся комплекс по переработке отходов «Островский»

Мощность КПО «Островский» по размещению составляет 600 тыс. тонн твердых коммунальных отходов ежегодно. Предусмотрена такая же по мощности обработка отходов, а утилизация — 360 тыс. тонн. Большая часть будет преобразована в топливо и техногрунт — до 360 тыс. тонн, а еще 90 тыс. тонн вторичного сырья вернется в хозяйственный оборот. Таким образом, достигается уровень переработки около 70%, что соответствует передовым экологическим стандартам.