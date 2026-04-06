В Ленобласти открылся комплекс по переработке отходов «Островский»

Современный комплекс по переработке отходов (КПО) «Островский» открылся на территории Ленинградской области в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном центре по организации деятельности по обращению с отходами.
Мощность КПО «Островский» по размещению составляет 600 тыс. тонн твердых коммунальных отходов ежегодно. Предусмотрена такая же по мощности обработка отходов, а утилизация — 360 тыс. тонн. Большая часть будет преобразована в топливо и техногрунт — до 360 тыс. тонн, а еще 90 тыс. тонн вторичного сырья вернется в хозяйственный оборот. Таким образом, достигается уровень переработки около 70%, что соответствует передовым экологическим стандартам.
Особое внимание на предприятии уделяется импортозамещению оборудования: свыше 95% производственных линий изготовлены на российских заводах. Уточняется, что с запуском комплекса регион получил более 1,2 тыс. новых рабочих мест.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.