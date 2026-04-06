Волгоградская область представила свой туристический потенциал на выставке

Волгоградская область представила свой туристический потенциал на Международной выставке‑форуме гостеприимства регионов «Интурмаркет 2026», сообщили в региональном центре развития туризма и международного сотрудничества. Мероприятие прошло в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Уточним, выставка прошла 2−4 апреля в Нижнем Новгороде. На специализированном стенде представители Волгоградской области рассказывали гостям об интересных локациях и достопримечательностях, презентовали календарь туристических событий и делились информацией о мероприятиях, запланированных на 2026 год.
Гости выставки смогли познакомиться с новым межрегиональным маршрутом «Арбузный тракт», который свяжет Волгоградскую и Астраханскую области, а также с концепцией развития малых городов региона, которая объединяет Дубовку, Камышин и Урюпинск под общим брендом «Север Юга». Помимо этого, волгоградская делегация вместе с коллегами из других регионов обсудили механизмы обмена туристскими группами и ознакомились с лучшими практиками формирования маршрутов.
