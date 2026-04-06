Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасную детскую обувь запретили продавать в Беларуси

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Перечень детской обуви нескольких марок из Китая запретили продавать в Беларуси, так как она не соответствует требованиям безопасности, сообщили в Госстандарте.

Источник: Sputnik.by

В ботинках для мальчиков с маркировкой «АнгелочеК» обнаружили недопустимую подкладку из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20%, фактически материал подкладки — 100% полиэстер. Такие же нарушения обнаружены в полуботинках для мальчиков торговых марок «Микаса», «Тотошка», «Boys and Girls».

Четыре позиции обуви для девочек марки «Мария и джентльмен» признаны небезопасными. Специалисты проверили их и выяснили, что в обуви использовали подкладки из искусственной или синтетической кожи, что запрещено.

Обувь запретили ввозить в Беларусь и продавать с 6 апреля.

«Блэк-лист» Госстандарта регулярно расширяется, так как специалисты выявляют все новые небезопасные товары.

Одна из приоритетных задач в деятельности ведомства — исключить попадание в обращение продукции, которая способна причинить вред жизни и здоровью человека, имуществу граждан и окружающей среде. Товар может вновь вернуться в продажу после того, как производитель устранит нарушения.