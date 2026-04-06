Участница шоу с Ренатом Агзамовым поделилась рецептом творожного кулича

Главное правило: кексовое тесто нужно пропечь до «сухой зубочистки», при этом время в каждой духовке может быть разным.

Источник: АиФ Воронеж

Пасха — особенный праздник, который пахнет теплом, детством и чем-то очень родным. Как сделать кулич не просто красивым, а по-настоящему вкусным, ароматным и запоминающимся, с vrn.aif.ru поделилась кондитер, шоколадный флорист, участница шоу «Король десертов» (16+) с Ренатом Агзамовым Евгения Свистова.

Евгения признаётся, что её фаворит — мягкий, сочный, творожный бездрожжевой кулич. Главное правило: кексовое тесто нужно пропечь до «сухой зубочистки», при этом время в разной духовке может быть разным.

Рецепт творожного кулича без дрожжей:

Ингредиенты:

Творог без крупинок — 270 г;

Сливочное масло 82,5% — 150 г;

Сахар — 220 г;

Яйца С0 — 3 шт.;

Мука — 300 г;

Разрыхлитель — 10 г;

Смесь сухофруктов (изюм, вишня, клюква), вымоченная в апельсиновом соке — 100 г;

Домашние апельсиновые цукаты — 30 г.

Для покрытия куличей Евгения использует помадку из маршмеллоу — её густота, белизна и плотность идеальны. Но есть нюанс: она очень быстро застывает, поэтому украшать нужно мгновенно. Для декора подойдет натуральный бельгийский шоколад. А ещё кондитер советует присмотреться к бисквитному мху: украшать им просто, с этим справятся даже дети, нужна только микроволновка.