Участница шоу с Ренатом Агзамовым поделилась рецептом творожного кулича

Пасха — особенный праздник, который пахнет теплом, детством и чем-то очень родным. Как сделать кулич не просто красивым, а по-настоящему вкусным, ароматным и запоминающимся, с vrn.aif.ru поделилась кондитер, шоколадный флорист, участница шоу «Король десертов» (16+) с Ренатом Агзамовым Евгения Свистова.
Евгения признаётся, что её фаворит — мягкий, сочный, творожный бездрожжевой кулич. Главное правило: кексовое тесто нужно пропечь до «сухой зубочистки», при этом время в разной духовке может быть разным.
Рецепт творожного кулича без дрожжей:
Ингредиенты:
Творог без крупинок — 270 г;
Сливочное масло 82,5% — 150 г;
Сахар — 220 г;
Яйца С0 — 3 шт.;
Мука — 300 г;
Разрыхлитель — 10 г;
Смесь сухофруктов (изюм, вишня, клюква), вымоченная в апельсиновом соке — 100 г;
Домашние апельсиновые цукаты — 30 г.
Для покрытия куличей Евгения использует помадку из маршмеллоу — её густота, белизна и плотность идеальны. Но есть нюанс: она очень быстро застывает, поэтому украшать нужно мгновенно. Для декора подойдет натуральный бельгийский шоколад. А ещё кондитер советует присмотреться к бисквитному мху: украшать им просто, с этим справятся даже дети, нужна только микроволновка.